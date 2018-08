Etterbeek opent weggeefkastjes voor schoolmateriaal 17 augustus 2018

02u27 0 Brussel De gemeente Etterbeek heeft een creatieve oplossing gevonden om oud schoolmateriaal te recupereren. Met de actie back-to-school kunnen ouders schoolgerief dat nog in goede staat verkeert, achterlaten in weggeefkastjes.

1 september nadert met rasse schreden en heel wat ouders doen naarstig inkopen om het juiste schoolmateriaal te voorzien. Maar in Etterbeek hebben ze hiervoor het alternatief project back-to-school op poten gezet. Potloden, geodriehoeken of oude boeken? De gemeente doet een unieke oproep om schoolmateriaal dat nog degelijk bruikbaar is, in hun weggeefkasten te deponeren. Op die manier wil de gemeente niet enkel bruikbaar materiaal een nieuw leven bezorgen, maar zo geven ze ouders die het minder breed hebben de kans om niet alles nieuw aan te kopen.





In totaal plaatste de gemeente twaalf weggeefkasten in heel Etterbeek. "De dienst duurzame ontwikkeling ondersteunt de kastjes. Hoewel deze in principe gebruikt worden om alle soorten voorwerpen achter te laten, stellen we ze naar de aanloop van het nieuwe schooljaar ter beschikking van de speciale schoolactie", zegt de gemeente. Zo prijkt een houten kast in het stadhuis op de Oudergemlaan, maar ook aan sportscholen of verenigingen. "Nog tot 30 augustus kunnen ouders schoomateriaal in de kasten achterlaten of terugvinden", laat de gemeente nog weten. (DCFS)





