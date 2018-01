Etnik Cosmetics vult gat in de markt 02u31 0 Foto Baert Marc

De Brusselse start-up Etnik Cosmetics brengt een eerste natuurlijke cosmeticalijn op de markt, speciaal voor mensen met een donker huidtype. Het koppel Caroline Robert en Serge Poisson, zelf van Afrikaanse origine, hadden het steeds moeilijk de juiste crèmes voor hun kinderen te vinden. "Bij gebrek aan natuurlijke zonneproducten, besloten we zelf een lijn te lanceren", aldus Robert.





De ingrediënten vonden ze bij traditionele producten die moeders in Afrika gebruiken om hun baby's mee in te smeren.





