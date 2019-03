Escorte berooft klanten en moet 18 maanden naar cel WHW

01 maart 2019

12u28 0 Brussel Een Roemeense twintiger is veroordeeld tot 18 maanden cel voor vier feiten van oplichting en misbruik van vertrouwen.

De man bood zich op het internet aan als een escorte voor homo’s, maar beroofde zijn klanten. Hij had veel succes en ging bij verschillende mannen langs. De plaats van afspraak was een hotel in de buurt van het centraal station. Vier klanten beroofde hij vervolgens met slinkse trucjes. Zo keek hij vaak mee als ze geld afhaalden om zo de code van hun krediet- of bankkaart te weten te komen. Vervolgens was het een koud kunstje om met de kaart aan de haal te gaan. De man rekende er klaarblijkelijk op dat zijn klanten zich zo zouden schamen dat ze geen klacht zouden durven indienen. Een misrekening, want een slachtoffer diende toch klacht in.