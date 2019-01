Ervaren verzamelaars én beginners welkom op de Brussels Art Fair Jasmijn Van Raemdonck

26 januari 2019

19u24 0 Brussel De 64ste editie van The Brussels Art Fair, kortweg Brafa, is zaterdag officiëel van start gegaan in Thurn & Taxis. De belangrijkste kunst- en antiekbeurs van ons land biedt nog tot 3 februari een waaier van antieke werken over renaissanceschilderijen tot moderne kunst. En daar zijn niet alleen deskundige verzamelaars maar ook beginners welkom.

Negen dagen lang kunnen kunstliefhebbers en -verzamelaars terecht op de site van Thurn & Taxis voor een van de oudste kunst- en antiekbeurzen ter wereld. De bezoekers krijgen niet alleen schilder- en beeldhouwkunst maar ook boeken en strips, juwelen en meubilair uit alle tijdperken en van overal ter wereld voorgeschoteld. Brafa ontvangt deze week 133 kunstgalerijen uit 15 landen waaronder maar liefst 84 Belgische.

Superverzamelaar

Brafa onderscheidt zich van andere kunstbeurzen door zijn brede prijsaanbod. “Bij elke galerij kunnen bezoekers kunst kopen. De prijzen kunnen daarbij sterk uiteen lopen”, vertelt Bruno Nélis van Brafa. Het duurste stuk op de beurs is een schilderij van Paul Delvaux, met een prijskaartje van meer dan twee miljoen euro. “Dat is natuurlijk een heel bijzonder stuk”, verduidelijkt Nélis. “Maar wij bieden ook kunst aan vanaf enkele honderden euro’s. Daarmee zijn wij echt een beurs voor iédereen: zowel voor de superverzamelaar die op zoek is naar een specifiek stuk als voor beginners die hun eerste stappen in de kunstwereld zetten”.

Kuifje

Dit jaar is de rode draad door de beurs ‘Kunst zonder Grenzen’. Brafa zet daarom in op een mix van stijlen, tijdperken en herkomsten. Zo biedt de beurs niet alleen ‘Oude Meesters’ zoals Pieter Brueghel of Rembrandt maar ook meer moderne kunst van onder meer René Magritte en Gerhard Richter. Kuifje-liefhebbers kunnen er zelfs de originele platen in oost-Indische inkt uit ‘De krab met de gulden scharen’ en ‘Het zwarte goud’ kopen.

Het beroemde Britse kunstenaarsduo Gilbert & George krijgt de plaats van eregast op de 64ste editie van de beurs. Zij tonen vijf fotomontages op groot formaat, die op verschillende plaatsen van de beurs te zien zijn. Een dagticket voor de beurs kost 25 euro, maar er zijn ook kortingen en zelfs gratis inkom voor jongeren en voor groepsbezoeken. Vorig jaar tekende de beurs met 65.000 bezoekers een record op. “Wij verwachten dit jaar evenveel bezoekers te mogen verwelkomen.”