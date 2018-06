En nu geen enkele peuk meer op straat, aub 14 juni 2018

02u34 0 Brussel Schaarbeek bindt de strijd aan met sigarettenpeuken. In de drukke Helmetwijk werden tachtig asbakken in het trottoir verankerd, en als dat pilootproject succesvol is, volgt de rest van de gemeente.

In de Helmetwijk zit er tegenwoordig om de vijftig meter een roostertje - DropPits - in het voetpad. Sigaretten die anders op de grond zouden eindigen, horen daar voortaan in. Het gaat nog om een pilootproject waarvoor samengewerkt wordt met Net Brussel en Fost Plus. "Peuken opruimen is niet zo eenvoudig", klinkt het bij de gemeente. "Voor onze eigen ploegen is het een vervelende en tijdrovende klus."





Joggers rapen vuilnis

De zogenaamde DropPits werden niet zomaar in de Helmetwijk geïnstalleerd. "Dat is één van de drukst bezochte commerciële knooppunten van Schaarbeek", verduidelijkt de gemeente. "In 2014 telde het gewestelijke handelsagentschap Atrium er ongeveer zevenduizend voetgangers per dag." Naast het pilootproject organiseert de gemeente ook sensibiliseringsacties. Zo komt er op 23 juni een Plogging-sessie, waarbij vrijwilligers al joggend vuilnis rapen. "En als dit pilootproject een succes blijkt, dan zullen we ook in andere Schaarbeekse wijken deze asbakken installeren." (DCFS)