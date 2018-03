Els Ampe tweede op tweetalige blauwe lijst 29 maart 2018

Schepen Els Ampe zal in oktober de tweede plaats krijgen op de tweetalige liberale lijst in Brussel. Het is de eerste keer dat een Vlaamse die positie inneemt. Lijsttrekker is MR-kopstuk Alain Courtois. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen trok hij nog ten strijde met Marion Lesmesre als nummer twee, maar zij wil nu een stap opzij zetten voor de jongere generatie. En dat is dus Els Ampe geworden, die in 2012 nog de vierde plaats kreeg. Zowel de Franstalige als Nederlandstalige liberalen keurden de nieuwe lijst gisteravond goed. (DCFS)