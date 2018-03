Ellende in en rond hoofdstad door taxibetoging 28 maart 2018

02u41 0 Brussel Het verkeer in en rond Brussel lag gisteren volledig in de knoop. Honderden taxibetogers legden de binnenring, kleine ring, Keizer Karellaan en Schumanplein lam met een betoging tegen Uber en het mobiliteitsplan van Pascal Smet.

Al vanaf 6.30 uur begon de ellende. Twee colonnes van telkens een 300-tal taxi's reden vanaf de Heizelvlakte en de parking in Ruisbroek in slakkengang de binnenring op. Slechts een rijstrook hielden ze vrij voor het verkeer, met files van 2 uur tot gevolg, voelbaar tot in Halle en Zaventem.





Aan het Zuidstation staken enkele heethoofden autobanden in brand en op de pechstrook in Ruisbroek en aan het Schumanplein liepen de gemoederen hoog op toen de laatste taxichauffeurs weigerden hun betoging te staken. De zwaarste hinder tekende zich echter af op de Keizer Karellaan, waar de straat volledig werd versperd. Een ramp voor de gemeentelijke basisschool De Kadeekes, waar een groot deel van de leerkrachten en zelfs de directrice te laat arriveerden. "Het kostte me een uur om vijf kilometer te overbruggen, van de afrit van de E40 tot aan de school, die in de schaduw van de basiliek van Koekelberg ligt", zegt Sophie, bewaakster van de basisschool. "Meter voor meter schoof de file op. Een collega moest haar auto langs de kant van de weg achterlaten en de rest van de weg afleggen met de metro."





De manifestatie eindigde omstreeks 16 uur, van verkeersproblemen was toen nog amper sprake. (DCFS)