Elke politiezone krijgt superflitspaal 'LIDARS' BOEKEN SUCCES MET 10 MILJOEN GESCREENDE VOERTUIGEN BRECHT HERMAN ISOLDE VAN DEN EYNDE

17 februari 2018

02u40 0 Brussel De twee Brusselse superflitspalen hebben in vier jaar tijd ruim 10 miljoen voertuigen gecontroleerd. Geen overbodige luxe, met gemeten snelheden als 125 kilometer per uur in een zone 30. Daarom investeert bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) in vier extra 'lidars'.

Een dodelijk ongeval op de Haachtsesteenweg, een kleuter in levensgevaar in Schaarbeek, een 56-jarige vrouw aangereden met vluchtmisdrijf erbovenop... De zware verkeersongevallen van de jongste maanden en weken schetsen een weinig positief beeld van verkeersveiligheid in de hoofdstad.





57.000 geflitst

Dat er wegpiraten de Brusselse straten teisteren, blijkt ook uit de cijfers. Zo'n 57.197 voertuigen werden geflitst met behulp van een van de twee lidars waarover de politie beschikt. Dat zijn krachtige flitspalen die over lange afstanden in beide richtingen flitsen en bovendien verplaatsbaar zijn. In totaal controleerden de toestellen 10.501.051 voertuigen. In de Neerpedestraat in Anderlecht (15,87%), de Melonstraat in Vorst (15,63%) en de François Malherbestraat in Anderlecht (9,70%) liepen de meeste hardrijders tegen de lamp.





Uit een analyse van de politiezones en de federale politie blijkt dat de lidars bovendien een preventief effect hebben. Bestuurders gaan meer afremmen op plekken waar ze er eentje gespot hebben. Aan de R0 in de bocht van Vorst leidde de lidar volgens staatssecretaris Debaets tot een daling van het aantal ongevallen met ongeveer 20 procent.





Vier extra superflitsers

"Om al die redenen komen er, naast de huidige twee lidars, nog vier extra bij", zegt Debaets. "Overdreven snelheid veroorzaakt niet alleen ongevallen, ze maakt de impact ook veel erger, waardoor er meer zwaargewonden of doden dreigen te vallen. Bovendien zorgt het voor een zeer onaangenaam gevoel van onveiligheid in vele Brusselse buurten."





Dankzij de extra lidars zal binnenkort elke Brusselse politiezone zijn eigen toestel kunnen gebruiken, met de bedoeling de pakkans voor gevaarlijke bestuurders te verhogen. Nu moeten de zones telkens opnieuw een aanvraag indienen en geduldig wachten tot er eindelijk eentje vrijkomt.





Verkeerscowboys

In 2016 vielen er in Brussel zeven verkeersdoden, in Vlaanderen 202. "We zijn blij dat het er een pak minder zijn dan in Vlaanderen, maar dan nog moet het cijfer omlaag", aldus Debaets. "Ook het veiligheidsgevoel is belangrijk. Er is geen plaats voor verkeerscowboys in Brussel. We zullen blijven flitsen en controleren tot iedereen tot inzicht komt en zijn rijgedrag aanpast."