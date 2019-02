Elisabeth Neill (72) vermist na supermarktbezoek in Ganshoren RDK

17 februari 2019

13u11 0

De 72-jarige Elisabeth Neill is sinds zaterdagmiddag 16 februari vermist. Om 15 uur werd ze voor het laatst gezien in het warenhuis ‘Prima’ in de Vandervekenstraat in Ganshoren. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw.

Elisabeth is ongeveer 1,55 meter groot en is slank gebouwd. Ze heeft donkerbruin haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een donkerbruine jas, een donkere broek en een bordeaux-kleurige sjaal.

Wie meer informatie over de vrouw heeft, kan een tipformulier op de website van de federale politie invullen of kan bellen naar het gratis nummer 0800/30.300.