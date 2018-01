Elif is eerste nieuwjaarsbaby 02u25 0 Dieter Nijs Baby Elif met mama Camila en papa Murat.

In het UCM Sint-Pietersziekenhuis is gisterochtend het eerste nieuwjaarskindje van de streek geboren. Om 1.44 uur kwam baby Elif ter wereld.





Baby Elif kon duidelijk niet wachten om 2018 in te zetten, want een maand eerder dan gepland verraste ze mama Camila en papa Murat Kart. "We waren druk het nieuwe jaar aan het vieren met vrienden", zegt mama Camila lachend. "We zouden net het dessert opdienen, toen ik weeën voelde opkomen. Totaal onverwacht, want Elif zou pas over een maand geboren worden." Voor de ouders in spe werd het een spannende avond. "Om 23 uur kwamen we toe in het ziekenhuis, en om 1.44uur hielden we Elif in onze armen. Ik grapte nog of we nu 2017 of 2018 op ons geboortekaartje moesten zetten", zegt Murat. "Enkele vrienden zijn ons al een bezoek komen brengen, maar de meeste rusten zelf nog uit van hun nieuwjaarsnacht." Elif moet nog even in de couveuse verblijven, maar verder is het jonge meisje kerngezond. (DCFS)