Elektrische fietsverdeler Billy Bike start crowdfundingcampagne 23 juni 2018

02u39 0 Brussel Billy Bike, het eerste Brusselse deelsysteem voor elektrische fietsen, wil uitbreiden en gaat daarvoor op zoek naar 120.000 euro via crowdfunding. Het deelfietsensysteem is een succes, want sinds de testfase startte in september 2017 werden er al 15.000 ritten afgelegd.

De 150-tal fietsen die Billy Bike nu ter beschikking stelt van zijn 500 gebruikers zijn enkel te gebruiken in Elsene, Etterbeek en een deel van het stadscentrum. Om ook op andere plaatsen in Brussel de elektrische fietsen te installeren, gaat Billy Bike via Lita.co, een crowdfundingplatform voor projecten met een positieve impact, proberen om 120.000 euro op te halen bij het grote publiek.





Elektrische motor

Daarmee kan het de productie van 150 nieuwe fietsen, de laatste fase van een op maat gemaakte gps en extra personeel bekostigen. In tegenstelling tot de Villo stadsfietsen, beschikken de Billy Bike fietsen over een elektrische motor waardoor de heuvelachtige Brusselse wegen sneller en makkelijker beklommen kunnen worden.





De initiatiefnemers geloven dat de overstap naar elektrische fietsen de externe effecten van autogebruik, zoals luchtvervuiling, kunnen verminderen. (DCFS)