Eindelijk aangepast gebouw voor kleuterdagcentrum WHW

07 november 2018

17u01 0 Brussel Het dagcentrum voor kleuters in Brussel is verhuisd naar een nieuw gebouw. Daar kunnen zestien kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen opgevangen worden.

Na een verblijf van ettelijke jaren in lokalen van de stad Brussel, is het dagcentrum voor kleuters van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola verhuisd naar een nieuw en aangepast gebouw. Je vindt het vanaf deze maand op de site Horta Brugmann, met een inrichting naar het model van het kleutercentrum in Genève. Het centrum biedt dagelijks opvang aan voor kinderen die in een gewone (voor)schoolse structuur niet terechtkunnen wegens de intensiteit van hun stoornissen. Het gaat om kinderen die vaak lijden aan een vertraagde taalontwikkeling, gedragsproblemen, relatiestoornissen en ernstige angststoornissen, die op hun beurt een vertraagde psychomotorische ontwikkeling veroorzaken.

Het team van het dagcentrum voor kleuters bestaat onder meer uit opvoeders, psychologen, een psychomotorische therapeute en een logopedist. Zij werken samen met kleuterleidsters en een opvoeder van de school voor bijzonder onderwijs Robert Dubois.