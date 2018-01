Eigen straatnaambord voor onofficieel Lumumbaplein 02u52 0

Actievoerders verzamelden gisteravond op het plein achter de Sint-Bonifatiuskerk in Elsene. Ze willen dat de gemeente het plein officieel omdoopt tot Lumumbaplein, maar daar heeft de gemeente geen oren naar. Met een zelf geschilderd straatnaambord kwamen een tiental betogers samen, ondanks een samenscholingsverbod van de politie. Elk jaar hangen de actievoerders het bord op ter inwijding van het Lumumbaplein, maar dat wordt door de gemeente telkens weer naar beneden gehaald. "Omwille van het politieverbod hangen we het bord deze keer niet op. We komen wel eens een andere keer terug", zegt organisator Philippe Buyck. "Lumumba heeft Congo bevrijdt en staat symbool voor de dekolonialisering. Mensen als hij verdienen een eigen stem en dus een eigen plein. Zo verzetten we ons tegen de haat en het racisme dat het kolonialisme met zich meebracht." Maar de gemeentebestuur is gekant tegen de inwijding van een Lumumbaplein en gaat niet in de vraag van de actievoerders. (DCFS)