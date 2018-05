Eerste whisky-festival komt naar Brussel 23 mei 2018

Het eerste Whisky, rum en spiritfestival wordt van 1 tot 3 juni georganiseerd in Brussel. Meer dan 70 Belgische en internationale exposanten nemen plaats in de 1.300 vierkante meter grote ruimte van het Autoworld Museum. Het festival presenteert zo'n 120 degustatietafels, waar bezoekers kunnen proeven van honderden merken uit verschillende distilleerderijen. Naast whisky, rum en gin, valt er ook andere dranken als cognac, armagnac, calvados, vodka, en grappa te proberen. Ook een aantal nevenproducten zoals sigaren en Schotse kilts staan in de kijker.





Een ticket geeft je toegang tot het Belgian Whisky & Spirits Festival en geeft recht op een glas Glencairn, vijf degustaties en gratis toegang tot het Autoworld Museum. Er staan ook 18 masterclasses op het programma, waar de kunst van drank brouwen wordt aangeleerd. Tot slot is er ook een cocktailbar.





(DCFS)