Eerste transitiehuis voor ex-gedetineerden komt er in Brussel WHW

07 december 2018

13u25 0 Brussel Er komt een transitiehuis voor ex-gedetineerden in Brussel. In de loop van volgend jaar zal het huis de deuren openen.

Het initiatief komt van Rachid Madrane (PS), minister in de Franse gemeenschapsregering, en wordt gesteund door de Brusselse regering. Het idee vindt zijn oorsprong in Canada en Frankrijk. “Ex-gedetineerden hebben niet alleen hun vrijheid verloren, maar vaak ook hun werk, woning en sociaal netwerk,” zegt hij aan La Dernière Heure. “Met dit project kunnen we hen voorzien van huisvesting en eten. Zo kunnen ze zich gemakkelijker te concentreren op hun reïntegratie, zoals de zoektocht naar een job.”

Overgang vergemakkelijken

Het huis staat open voor mensen die net (voorwaardelijk) uit de gevangenis vrijgelaten zijn en veroordeelden met een enkelband. De bedoeling is om de overgang naar de maatschappij voor te bereiden en te voorkomen dat ze hervallen. De Brusselse regering heeft beslist het licht op groen te zetten voor een pilootproject. In het huis zullen zo’n twintig mensen kunnen verblijven voor maximum een half jaar. De precieze locatie is nog niet bekend.