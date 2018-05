Eerste permanente milieutentoonstelling geopend 31 mei 2018

02u44 0

De eerste interactieve milieutentoonstelling Belexpo voor kinderen heeft dinsdag de deuren geopend. De Brusselse leerlingen mochten de tentoonstelling als eerste uittesten in de site Tour&Taxis. De permanente expo is uniek in Europa en toont in tien verschillende thema's hoe je milieubewust kan leven. Kinderen van tien tot veertien jaar leren er groenten kweken, hoe je je huis ecologisch bouwt of maken een fietstocht naar de toekomst. Dankzij een armband kunnen de jonge bezoekers opdrachten uitvoeren en vervolgens thuis op het internet bijkomende informatie en ideeën terugvinden om actie te ondernemen voor een betere stad vindt. De leerlingen werkten zelf mee aan de expo. De tentoonstelling is op 2 en 3 juni gratis te bezoeken. (DCFS)