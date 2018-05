Eerste opvangtehuis voor LGBT-community opent deuren 23 mei 2018

02u32 0 Brussel Brussel opent als eerste stad in België een vluchthuis voor homo's, lesbiennes en transgenders. Het opvangtehuis biedt een schuilplaats aan mensen die door hun seksuele geaardheid uit huis werden gezet.

Vanaf juni kunnen vier jongeren die zich aan hun lot overgelaten voelen terecht in een appartement in het centrum voor veilige huisvesting. "We merkten dat jongeren uit de LGBT-community nood hebben aan een schuilplaats", zegt Dimitri Verdonck van de organisatie Refuge. "Minstens een keer per week klopt een jong persoon aan bij het Rainbowhouse, op zoek naar een veilig onderkomen. Het gaat voornamelijk om jongeren die uit hun huis werden gezet na hun outing."





De jongeren kunnen er terecht voor steun, maar krijgen er ook gezondheids-, sociale, psychologische en juridische bijstand. Ook LGBT-vluchtelingen kunnen er op een plekje rekenen. Het opvangcentrum biedt op termijn plaats aan een tiental jongeren voor een verblijf van korte duur.





(DCFS)