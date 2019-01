Eerste opleidings- en tewerkstellingspool voor knelpuntberoepen in Anderlecht Jasmijn Van Raemdonck

16 januari 2019

18u06 0 Brussel In Anderlecht zal in het najaar van 2019, een nieuwe opleidings- en tewerkstellingsplek voor industriële en technologische knelpuntberoepen, opengaan. Later zullen ook de sectoren ICT en Transport & Logistiek een eigen centrum krijgen. Hiermee wil het Brussels Gewest tegemoet komen aan de nood aan gekwalificeerde arbeidskrachten in bepaalde sectoren.

Technicity.brussels is de eerste opleidings- en tewerkstellingsplek die zal openen in het Brussels Gewest. Met dit nieuwe centrum in de industriezone Erasmus-Noord in Anderlecht wil het gewest het probleem rond knelpuntberoepen wegwerken door opleidingen tot lifttechnicus, HVAC-monteur, elektricien, elektromechanicien, lasser of industrieel tekenaar aan te bieden. Werkzoekenden, werknemers en studenten kunnen er de meest recente technologieën aanleren om in te spelen op de noden van de sector. Daarnaast zullen de cursisten en de werkgevers via het centrum ook makkelijk contacten kunnen leggen met elkaar.

Opleidingsaanbod in Brussel vergroten

Met Technicity.brussels bundelen Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en de sociale partners van de technologische industrie, Agoria, FGTB-MWB, ACV-CSC de krachten om het opleidingsaanbod en de professionele integratie in Brussel te versterken. “Deze Pool is het zichtbare bewijs van onze gezamenlijke wens om opleiding en advies voor tewerkstelling ter beschikking te stellen aan iedereen, zodat de bedrijven in staat zullen zijn om kwaliteitsproducten te produceren op basis van een Brusselse arbeidskracht van topniveau”, vertelt Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Gewest.

Ook ICT, Transport & Logistiek en Bouwsector

Beliris investeerde samen met het architectenbureau Burtonboy en de onderneming Koeckelberg voor een bedrag van 10.2 miljoen euro in dit project. Het nieuwe gebouw van 7.228 m² werd op twee jaar afgewerkt en zal- als alles goed gaat- in het najaar van 2019 kunnen openen. In tussentijd zal de toekomstige beheerder, Technicity.brussels, zich toeleggen op de verdere inrichting van het gebouw. Het is de bedoeling dat ook de sectoren ICT en Transport en Logistiek in de toekomst een eigen opleidings- en tewerkstellingscentrum krijgen. Een nieuw centrum voor de bouwsector, die ook veel knelpuntberoepen telt, staat eveneens op het programma van Beliris.