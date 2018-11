Eerste ‘nieuwe’ assisenproces start volgende maand WHW

29 november 2018

17u02 0 Brussel Michaël Van De Vreken heeft de twijfelachtige eer om als eerste opnieuw voor het Brusselse assisenhof te verschijnen. De man wordt ervan beschuldigd zijn partner gedood te hebben.

De 33-jarige man wordt ervan verdacht zijn vriendin Vjollca Hoxha (22) in maart van vorig jaar gedood te hebben. Na een hoogoplopende ruzie zou hij haar gewurgd hebben. Zelf geeft hij toe dat hij zijn vriendin, een voormalige prostituee, bij de keel had gegrepen maar dat hij nooit de intentie heeft gehad om haar te doden. Nadat hij had gemerkt dat ze gestorven was, heeft hij haar in het kanaal Brussel-Charleroi gedumpt. Het proces start op 10 december. Deze zaak is de eerste in Brussel die opnieuw voor een volksjury behandeld wordt, sinds het in ere herstellen van het assisenhof door het Grondwettelijk Hof, een klein jaar geleden.