Eerste gevelbanken op komst 22 mei 2018

02u37 0 Brussel In de Dupréstraat worden op zondag 27 mei de eerste Brusselse gevelbanken ingehuldigd.

Gevelbanken werden enige tijd geleden bedacht door enkele Gentse vrienden en sindsdien vind je ze in verschillende steden. Maar Brussel hinkte nog achterop en buurtcomité Dupré & Co vond het dan ook hoog tijd om daar verandering in te brengen. "De gevelbank biedt je een onverwachte plek voor je deur, voor een koffietje in de zon of een babbel met vrienden en buren", klinkt het bij de initiatiefnemers. "Zo krijg je alle voordelen van een bank voor de deur, zonder de mogelijke hinder van een permanente bank - denk dan aan nachtlawaai of belemmerde doorgang." (WHW)