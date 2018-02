Eerste Brusselse reptielenwinkel opent deuren 09 februari 2018

02u44 6 Brussel Brussel heeft sinds gisteren zijn eerste reptielenshop. Slangen, vogelspinnen en leguanen wachten er geduldig op een nieuw baasje.

Terrariums, dierenvoeding en plantjes staan uitgestald vooraan in de winkel, maar het zijn de reptielen achteraan die de show stelen. Klanten trekken dan ook grote ogen als ze de slangen, schildpadden, vogelspinnen of hagedissen in hun glazen huis bestuderen. "Reptielen worden steeds populairder. Ze zijn dan ook een pak cooler dan een hond of een kat", zegt uitbater Arnaud Feytis (35). Zijn winkel Repti'Shop op de Antwerpsesteenweg is de eerste dierenwinkel in Brussel die uitsluitend reptielen verkoopt. Feytis ontdekte zijn passie toen hij zich ontfermde over de zieke slang van een vriend en het dier in huis nam. "Toen ik op zoek ging naar materiaal en voeding, kon dat alleen via het internet. Dus besloot ik zelf een winkel te openen."





"Pythons en leguanen verkopen het best", vertelt Feytis. "Daar leg je al snel 100 euro voor neer. Ik verkoop geen giftige of gevaarlijke. Elk dier is geregistreerd en voorzien van een certificaat. Net als elk ander dier hoor je ze correct te behandelen. Een ongeluk is nooit uitgesloten, maar dat gebeurt evengoed met een hond."





Stressgevoelig

Toch zijn reptielen volgens Arnaud niet zoals honden of katten. "Je moet ze kalm en voorzichtig benaderen, anders krijgen ze te veel stress. Ik verkoop niet aan om het even wie een reptiel. Ik wil zeker weten dat de koper zorg zal dragen voor het dier. Daarom vraag ik of ze me via foto's op via sociale media op de hoogte houden. Zo kan ik de dieren toch nog zien opgroeien." (DCFS)