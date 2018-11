Eerste bokskampioenschap voor vrouwen in Brussel Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

22 november 2018

14u40 0 Brussel Wie wat actie wil zien, moet op 8 december in Paleis 12 zijn. Daar wordt een unieke internationale bokswedstrijd georganiseerd. Voor het eerst strijden ook vrouwelijke boksers in Brussel om de wereldtitel.

Met het evenement ‘Night of the Untouchables’ wil ex-bokser en politicus Bea Diallo het vrouwenboksen in de kijker zetten. “Boksen wordt steeds populairder, ook onder de vrouwen. Nu is slechts zo’n 5 à 10 procent van de leden bij boksclubs een vrouw, maar dat aantal stijgt de jongste jaren feller en feller.”

In Paleis 12 knokken verschillende boksers letterlijk om het wereldkampioenschap. “Boksen is, ondanks de reputatie, een prachtige sport. Tijd dat mensen dat ontdekken”, aldus Diallo. In Paleis 12 is plaats voor vijfduizend toeschouwers.

Onder de boksers zit ook de Brusselse Sanae Jah. Zij neemt het in de IBO-strijd op tegen de Servische Nina Radovanovic. Daarnaast strijdt nog een andere Belg, Mohammed El Marcouchi, voor een intercontinentale titel.

Naast de profkampen staan er ook verschillende mannelijke en vrouwelijke amateurkampen op het programma en zal er ook muziek en randanimatie voorzien worden.