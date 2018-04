Eerste bloemperkjes vergroenen voetgangerszone 12 april 2018

02u48 0 Brussel De voetgangerszone aan het Brouckèreplein krijgt stilaan vorm. "Over de hele lengte van de Anspachlaan komt tien keer meer groen dan vroeger", zegt schepen Els Ampe.

Vorige week zagen wandelaars hoe de eerste bomen werden geplant. Deze week legden de werkmannen de bloemperkjes aan. "Betonnen bloembakken zoals vroeger komen er niet meer. We planten voornamelijk bomen en perkjes", aldus de schepen. "Tussen het Fontainasplein en het Brouckèreplein komt er zo tien keer meer natuur dan vroeger. Op het Brouckèreplein zelf zal dat natuurlijk wat beperkter zijn, omdat daar vooral het nieuwe metrostation de ruimte zal invullen."





De bloemen en bomen worden van water voorzien via een ondergronds systeem. En verder hoopt de schepen op de goede wil van de Brusselaars om de natuur te respecteren. "De grote uitdaging is het beschermen van de perkjes. We hopen dat de mensen voldoende fatsoen opbrengen om de bloemen niet te vertrappelen." Sinds enkele weken draaien de arbeiders dubbele shifts om het voetgangersplein af te krijgen. Het deel tussen de Schildnaapstraat en de Grétrystraat moet eind april af zijn. Ook de werken tussen de Verversstraat en het Fontainasplein zijn begonnen. Dat deel zou in de zomer worden afgerond. Als laatste is het Beursplein aan de beurt. (DCFS)