Eerste afterwork voor LGBTQIA-gemeenschap WHW

16 november 2018

14u45 0 Brussel Op initiatief van de nieuwe vzw Match vond gisteravond in het Stripmuseum de eerste Brusselse afterwork plaats voor vrouwen uit de de LGBTQIA-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Queer, Intersex, Asexual). Match wil het tekort aan ontmoetingsplekken voor LGBTQIA vrouwen in de hoofdstad opvangen.

De nieuwe vzw Match wordt gedragen door de drie jonge vrouwen Chiara Christoffersen, Jolien Jaspers en Britt J. Mosselmans. Hun doel? Meer vrouwen in Brussel naar de top brengen, aangezien het op de werkvloer ook voor hen nog niet vanzelfsprekend is om zich te uiten en aanvaard te worden. “Zelf vind ik het als onderneemster belangrijk dat we meer netwerken, want er zijn simpelweg te weinig vrouwen aan de top. En dan heb ik het nog niet eens over holebivrouwen. We moeten de vrouwen empoweren en meer visibiliteit geven. Door hen te “matchen” willen we ze meer mogelijkheden geven”, stelt Britt Mosselmans.

Steun van Debaets

Match krijgt steun van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) om het beperkte aanbod aan gelijkaardige evenementen uit te breiden.“Als feministe heb ik het daar persoonlijk een beetje moeilijk mee. Het is belangrijk dat queer dames ook een plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn, ervaringen uitwisselen, met open minded mensen spreken en gewoon een fijne tijd kunnen beleven”, zegt Debaets. Op 4 december plant Match een nieuwe editie die doorgaat in GC Elsenhof in Elsene met onder meer een design markt en een “match talk” van een jonge Brusselse onderneemster.