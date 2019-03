Eén lichtgewonde en veel materiële schade door storm Deel dak van Docks Bruxsel waait weg en boom valt op woning in Melsbroek Robby Dierickx

10 maart 2019

18u15 0 Brussel Het stormweer van zondag mag dan wel voor weinig menselijk leed gezorgd hebben in onze regio, her en der zorgden de rukwinden wel voor grote schade aan gebouwen en wagens. Zo vloog een deel van het dak van winkelcentrum Docks Bruxsel weg, waaide een boom op een woning in Melsbroek en viel een groot glasraam uit de Kerk van Londerzeel, die tijdelijk verzegeld is.

Met rukwinden tot 100 kilometer per uur kreeg onze regio – net als de rest van het land – het zondagmiddag hard te verduren. Toch viel er uiteindelijk slechts één lichtgewonde: een voetganger in Brussel kreeg een rondvliegende parasol op het hoofd en liep daarbij lichte verwondingen op. Maar het stormweer zorgde in heel de regio wel voor veel schade. Vooral het dak van winkelcentrum Docks Bruxsel aan Van Praet in Brussel leed onder het stormweer. Een deel van het dak kwam immers los te zitten en brokstukken donderden naar beneden. De politie sloot de omgeving urenlang af. Pas in de late namiddag, toen de storm gaan liggen was, werd de buurt weer vrijgegeven. Hoe groot de schade aan het winkelcentrum is, is niet duidelijk.

Hinder bij MIVB

Nog in Brussel waren er grote problemen met het openbaar vervoer. Zo moest metrostation Beekkant afgesloten worden omdat een deel van het dak naar beneden dreigde te vallen. De metro’s konden er niet stoppen en ook de bussen bedienden de halte niet. “Daarnaast was er veel hinder op enkele tramlijnen omdat omgevallen bomen de bovenleiding op verschillende plaatsen beschadigd had”, liet MIVB-woordvoerster Françoise Ledune weten. “Bussen moesten dan weer omrijden omdat straten in de hoofdstad afgesloten waren door verschillende stormgerelateerde incidenten.” Dat was onder meer in de Bisschopsstraat het geval, waar ramen van een oud gebouw naar beneden donderden.

Maar ook in de randgemeenten was er heel wat schade. Zo viel een boom op een woning in de Steenwagenstraat in Melsbroek. “Gelukkig vielen er geen gewonden”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon. “Maar de schade aan het dak is toch redelijk groot. Onze gemeentediensten hebben de eerste noodzakelijke werken gedaan en nadien werd een gespecialiseerde firma opgetrommeld om de boom in stukken te zagen.”

Glasraam naar beneden

In Londerzeel is de Sint-Kristoffelkerk dan weer voor onbepaalde tijd verzegeld. Eén van de grote glasramen donderde immers naar beneden. “We mogen van geluk spreken dat niemand geraakt werd en dat het glasraam ook niet op geparkeerde wagens viel”, aldus burgemeester Conny Moons. “Na overleg met de brandweer en de politie werd beslist om de kerk tijdelijk te sluiten. Door de hevige wind is er in de kerk zelf immers ook wat schade. De politie zal de toegang tot het gebouw verzegelen tot we een grondige inspectie kunnen uitvoeren.”

Voorts vielen er bomen op de Brusselse ring in Groenendaal, de A12 in Meise, de E19 in Zemst en in heel wat lokale straten. In de Rode Kruislaan in Zaventem werd een wagen licht beschadigd. In Elewijt vernielde een omgevallen boom dan weer een muur.