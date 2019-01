Eén gewonde bij brand in rusthuis WHW

23 januari 2019

20u47 0 Brussel In de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is vanavond kort na 19.00 uur brand uitgebroken. Eén persoon is daarbij gewond geraakt en een deel van het gebouw werd geëvacueerd.

De brand brak uit op de derde verdieping van het rusthuis aan de Plejadenlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. De Brusselse brandweer was korte tijd nadien ter plaatse en liet de derde verdieping evacueren. De mensen die daar verbleven, worden momenteel opgevangen in een ander deel van het rusthuis.

De brand is intussen onder controle maar de brandweer is nog aan het nablussen. Over de juiste oorzaak van de brand en de exacte toestand van het slachtoffer bestaat nog geen duidelijkheid.