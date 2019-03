Eddy Merckx krijgt eigen plein WHW

Brussel Wielerlegende Eddy Merckx heeft zijn eigen plein gekregen. Het perkje op het Goudvinkenplein in Sint-Pieters-Woluwe gaat vanaf deze week door het leven als het Eddy Merckxplein.

De tijdstip van de inhuldiging was niet toevallig. Binnen 100 dagen vertrekt de Ronde van Frankrijk vanuit Brussel. De Grand Départ vanuit de hoofdstad moet één groot eerbetoon worden aan Eddy Merckx, die vijftig jaar geleden in 1969 zijn eerste Tour de France won. Het plein is niet lukraak gekozen. Merckx was als kleine jongen immers al gefascineerd door de Tour, volgde de wedstrijden via de radio en bootste de wedstrijd na in het park van Sint-Pieters-Woluwe met zijn vrienden. Daar werd een plein nu officieel ingehuldigd als het “Eddy Merckx Plein”. “Woluwe is de plaats waar alles begon voor mij”, reageerde een duidelijk geëmotioneerde Eddy Merckx. “Ik groeide hier op en veroverde er in 1969 ook mijn eerste gele trui.”