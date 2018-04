Echtelijke ruzie met dodelijke afloop: twaalf jaar cel 17 april 2018

02u48 0 Brussel Een Chinese man werd veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doden van zijn echtgenote.

De twee woonden samen in een piepklein appartement in de Maagdenstraat, in het centrum van Brussel. Op 22 februari belde de man de hulpdiensten met de melding dat zijn vrouw zwaargewond was. Hij had haar tijdens een hoogoplopende ruzie in de borst gestoken met een mes. Hulp kon niet meer baten. Zelf hield hij vol dat hij in een bui van razernij gestoken had, maar dat hij nooit de intentie had om zijn vrouw te doden. Maar de rechter achtte die intentie wel bewezen. "Het ging om een diepe steekwonde, wat aantoont dat hij met brute kracht uitgehaald heeft", klonk het in het vonnis. "En de beklaagde wist ook dat hij een potentieel dodelijk wapen hanteerde." (WHW)