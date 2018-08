E-mail van schepen Barzin gehackt 18 augustus 2018

Het e-mailaccount van de Brusselse schepen Clémentine Barzin (MR) werd vrijdagochtend gehackt. Mensen en instanties kregen via het e-mailadres de wel erg bizarre melding dat ze naar Oekraïne was gereisd en haar rugzak er gestolen was. Vervolgens kwam de vraag of er 2.750 euro gestort kon worden om het probleem op te lossen.





Onzin, natuurlijk, meldde de schepen van Stedelijke Herwaardering en Burgerparticipatie. Haar account werd gehackt. Van de daders is voorlopig geen spoor.





(DCFS)