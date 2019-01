Dwars door de wijk met de buurtregisseur: “Wij moeten de buurt echt aanvoelen” Jasmijn Van Raemdonck

25 januari 2019

08u58 1 Brussel Met het nieuwe jaar roept de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene ook een nieuwe functie in het leven. Hoofdinspecteur Julien Goudezeune is sinds enkele weken aan het werk als buurtregisseur in de wijken Molière en Tenbos in Elsene. “Mensen hebben steeds meer nood aan een persoonlijk antwoord op hun vraag”.

De buurtregisseurs poppen in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene steeds vaker op in het straatbeeld. Zij moeten op termijn een vertrouwd gezicht worden in de wijk, waarbij mensen terecht kunnen met hun problemen. “Voor dringende zaken zoals nachtlawaai of een inbraak, bellen de mensen de 101. Maar als die problemen langer blijven aanslepen, kunnen ze bij ons terecht”, legt Goudezeune uit. Als centrale contactpersoon in de wijk moet de buurtregisseur de zorgen van de buurt leren aanvoelen én met een oplossing komen.

“Mensen weten vaak niet bij wie ze terecht moeten”

Hoewel ze wel eens met elkaar verward worden, gaat de buurtregisseur nog een stapje verder dan de wijkagent. “Een wijkagent hoort wel wat er leeft in de buurt maar wordt vaak opgeslorpt door administratieve taken”, vertelt Goudezeune. De bedoeling is dat de buurtregisseur losstaat van administratie en zich volledig kan focussen op het leven in de wijk om als bemiddelaar problemen te gaan oplossen. “Mensen weten vaak niet goed bij wie ze terecht moeten voor een bepaald probleem. Wij brengen ze dan in contact met de juiste partner binnen of buiten de politie”.

Geen ‘reply-to-all’

Om een echte vertrouwenspersoon te worden, gaat de buurtregisseur elke dag op ronde in de wijk. Op straat begroet Goudezeune de voorbijgangers en blijft hij staan voor een praatje met een handelaar. Hij wijst naar een gebouw: “We zijn onlangs tussengekomen in een kraakpand. Een bezorgde buurtbewoonster had ons hierover ingelicht. Wij hebben contact opgenomen met de krakers en hebben bemiddeld met de eigenaar van het gebouw en met de gemeente”.

Ook daklozen kunnen worden verder geholpen door de buurtregisseur. “Wij spreken deze mensen aan en brengen hen in contact met Samusocial voor onderdak”. Goudezeune loopt verder naar het Kasteleinsplein waar hij nauwe contacten heeft met de marktkramers die daar elke woensdag neerstrijken. “We voelen dat mensen steeds meer nood hebben aan een persoonlijk antwoord op hun vraag. Ze zijn niet langer tevreden met een ‘reply-to-all-mail’”, lacht hij.

Proefperiode

In de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene zijn momenteel al enkele buurtregisseurs aan de slag. De bedoeling is om na een proefperiode nieuwe mensen aan te trekken voor deze functie. De opleiding tot buurtregisseur valt momenteel nog samen met die tot wijkagent maar daar zou in de toekomst verandering in moeten komen. “Momenteel is een specifieke opleiding tot buurtregisseur nog volop in ontwikkeling”, laat Goudezeune weten. De buurtregisseurs hebben volgens hem hun goede start niet gemist. “Het zal nog even duren voor de mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen met hun vragen. Maar door elke dag op stap te gaan in de wijk, groeit het vertrouwen alleen maar”.