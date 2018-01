Duo schuldig aan fietsdiefstallen 02u28 0 Brussel Twee mannen uit Zemst en Schaarbeek zijn door de rechter schuldig bevonden aan de diefstal van een bestelwagen én een vijftal fietsen.

Het duo liep toevallig tegen de lamp in juni 2017. Ze werden toen opgemerkt door de politie in Vilvoorde en nadat de patrouilleploeg hen aan de kant wou zetten, sloegen ze op de vlucht. De twee werden klemgereden en toen bleek dat de bestelwagen gestolen was. Bij het openen van de laadruimte werd verder nog een vijftal fietsen aangetroffen, allemaal gestolen. Veel verklaarden de mannen niet aan de politie. De ene deed een beroep op zijn zwijgrecht, de andere wist naar eigen zeggen niets meer omdat hij een epilepsie-aanval had gekregen.





Waar de twee mannen echter geen rekening mee hadden gehouden, waren de camerabeelden aan het station. Daarop was te zien hoe zowel Brahim E.H. (35) uit Zemst als Amine F. (32) uit Schaarbeek de fietsen aan het inladen waren. Door de raadsmannen werden straffen met uitstel gevraagd. Enkel voor de 32-jarige ging de rechtbank daarop in. Hij kreeg uiteindelijk twaalf maanden cel waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief. De 35-jarige Zemstenaar kreeg, gelet op zijn zwaar strafregister, achttien maanden effectief. Hij werd tot slot ook nog schuldig bevonden voor een andere inbraak, namelijk een in een wagen waarvan hij het raampje had ingeslagen en waaruit hij een kaft vol CD's had gestolen. (TVDZM)