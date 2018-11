Duizenden lichtjes dalen neer over Brussel Jasmijn Van Raemdonck

27 november 2018

19u57 0 Brussel De komende zes weken baadt Brussel weer in de kerstsfeer. In verschillende winkelstraten zijn de lichtjes aangestoken.

Tot begin januari zullen kerstlichtjes het hart van de stad verlichten. Tijdens de donkerste dagen van het jaar wil Brussel Stad zijn inwoners en bezoekers wat extra licht schenken. Verschillende winkelstraten in het centrum zullen het decors vormen voor een heus lichtspektakel. Wandelaars en winkelaars kunnen de kerstverlichting in alle vormen en kleuren komen bewonderen in onder meer de Anspachlaan, de Nieuwstraat en de Dansaertstraat. Ook de Grote Markt en haar zijstraatjes worden in het licht gehuld. De verlichte winkelstraten zijn samen met Winterpret, dat vrijdag van start gaat, een grote toeristische trekpleister. Dit jaar steekt de Stad Brussel op initiatief van Schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre, voor de vijfde keer op rij haar lichtjes aan.