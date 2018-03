Duizenden betogen tegen racisme 26 maart 2018

02u28 0

Een nationale manifestatie tegen racisme, discriminatie, haat, ongelijkheid en agressie is zaterdag door de straten van Brussel getrokken. Meer dan 120 organisaties namen deel aan de stoet die om 14 uur van start ging aan het Noordstation en om 17 uur eindigde aan het Zuidstation. Aanleiding was de internationale dag tegen racisme en discriminatie, afgelopen week. De politie spreekt van 3.000 deelnemers, terwijl de organisatoren er 8.000 telden. Organisaties als Hart Boven Hard, 11.11.11, BXL Welcome Refugees, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Federatie Burgerschap en Islamitische Spiritualiteit, maar ook de vakbond ABVV, de partijen Groen en PVDA en delegaties Koerden en Palestijnen stapten mee. (DBS)