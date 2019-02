Duizend Koerden betogen uit solidariteit met hongerstakers Robby Dierickx

27 februari 2019

15u18 0 Brussel Zowat duizend Koerden zijn woensdagmiddag van het Noordstation naar het Jubelpark in Brussel getrokken. Die optocht werd door de Koerdische gemeenschap georganiseerd uit solidariteit met de hongerstakers in de Turkse gevangenissen en in Straatsburg.

Ze steunden daarmee onder meer Leyla Güven, een Koerdische politica die sinds begin november in hongerstaking is in de gevangenis in de zuidoostelijke stad Diyarbakir in Turkije. Met de protestmars vroegen de demonstranten ook de vrijlating van Abdullah Öcalan om zo opnieuw tot een vredesproces te komen met een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie. Daarnaast vroegen ze democratie voor Turkije en vrijheid voor iedereen. De politie telde duizend deelnemers en de optocht verliep vredevol.