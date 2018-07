Duik in kanaal in strijd voor meer proper water 09 juli 2018

02u33 0

Dankzij de vzw Pool is Cool kon je gisteren een verfrissende duik nemen in het kanaal aan de Veeweidekaai. Met het initiatief willen de organisatoren aandacht vragen voor zowel propere als zwembare wateren. Daarnaast klaagt Pool is Cool voornamelijk aan dat er in de hoofdstad geen voorzieningen zijn om in de buitenlucht te zwemmen. Het is al de tweede keer dat de vzw de Big Jump organiseerde. Dit jaar sprong een 50-tal mensen in het kanaal, waaronder ook Tine. Zij waagde samen met haar echtgenoot en twee kindjes Anne (3) en Felix (4) de sprong in het kanaal. "Het is een supertof en belangrijk initiatief. Het is heel leuk voor de kinderen om eens in het kanaal te springen en te zwemmen. Een unieke ervaring." (VDBS)