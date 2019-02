Drukke vrijdag voor Brusselse brandweer: brand in Haren, Schaarbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Anderlecht en Drogenbos JVDW

09 februari 2019

De Brusselse brandweer had vrijdag de handen vol. Op heel wat plaatsen in Brussel brak brand uit met een opvallend hoogtepunt vrijdagnacht in een serviceflat in Drogenbos.

De eerste oproep voor brand liep al binnen rond de middag. In Haren werd een brand veroorzaakt door een kookpot op het vuur. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur vrij snel onder controle. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot de keuken. Even later kwam er ook een noodoproep uit Schaarbeek binnen. Daar was een brand ontstaan in een woning: vijf bewoners moesten gered worden uit de brandende woning. Het volledige gebouw is onbewoonbaar door rookschade.

In de namiddag kwam een oproep binnen uit Sint-Joos-Ten-Node, waar een appartement in lichterlaaie stond. De woonkamer brandde volledig uit. De brand werd wellicht veroorzaakt door een elektrisch probleem. Er vielen geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk.

Rond 17 uur vond een vierde interventie plaats voor een brand in Anderlecht. De hulpdiensten stelden bij aankomst een uitslaande dakbrand vast in een rijwoning. De bewoners van de woning en van de omliggende huizen werden geëvacueerd. Na een twintigtal minuten kreeg de brandweer de brand onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Rond 23 uur brak de meest spectaculaire brand uit in een serviceflat van woonzorgcentrum Palmyra in Drogenbos. Eerst vonden een aantal ontploffingen plaats die vervolgens overgingen in een hevige brand. Verschillende assistentiewoningen werden ontruimd. Zowel op straat als in de flat werden obussen aangetroffen. De bewoner van de getroffen woonst, een voormalig brandweerman, liep lichte verwondingen op. De schade is erg groot. Meer over deze brand leest u hier. Rond hetzelfde uur werd ook bijstand gevraagd vanuit de Brandweerzone Vlaams-Brabant West voor een interventie buiten de brandweerzone van Brussel.