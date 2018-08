Drugsverkoper opgepakt 09 augustus 2018

De politie heeft een 29-jarige drugsdealer kunnen vatten die gespot was op bewakingscamera's. De man verkocht cocaïne op het Liedtsplein in Schaarbeek en werd door camera's opgemerkt. Op de beelden was te zien hoe hij zakjes vulde met drugs om te verkopen. De politie schoot na het zien van de beelden meteen in actie en kon hem arresteren. De man werd na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden.





(DCFS)