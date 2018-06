Drugsdealers riskeren tot drie jaar cel 16 juni 2018

Twee Brusselaars en een man uit 's-Gravenbrakel riskeren celstraffen tot drie jaar voor drugshandel.





Op 9 juli 2016 trokken hun auto's de aandacht van de politie in Huizingen. In de ene wagen werd 267 gram heroïne aangetroffen, alsook 143 gram cocaïne. De twee inzittenden, broers, hadden in totaal ook 4.500 euro cash op zak. In de andere wagen werden verschillende zakjes cocaïne aangetroffen, en ook nog eens 2.710 euro cash.





Uit onderzoek bleek dat de drie al twee jaar drugs verhandelden. Twee van bekenden dat ook. Uitspraak op 6 juli. (WHW)