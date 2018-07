Drugsdealer verstopt cannabis in onderbroek 27 juli 2018

De politie heeft een man gearresteerd, omdat hij cannabis verkocht aan de Kunstberg. De man had zes zakjes cannabis bij zich. Vier zakjes hield hij in zijn hand vast, de twee andere zaten verstopt in zijn onderbroek. De man stond nog niet bekend bij de politie, maar werd wel ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)