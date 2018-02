Drugsdealer gevat 15 februari 2018

02u36 0 Brussel De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene heeft op 4 februari bijna 6.000 euro en honderden grammen drugs in beslag genomen bij een huiszoeking.

Een politiepatrouille merkte die dag een man op aan de Stalingradlaan die onder invloed van drugs was. Daarop besloten ze hem te volgen. Op een gegeven moment zagen de agenten hoe de man drugs kocht. Na de transactie hielden de agenten de man tegen. Ze troffen 10 gram heroïne en drie zakjes cocaïne aan. Hij gaf meteen toe de drugs gekocht te hebben bij de verdachte dealer. Bij die laatste trof een tweede patrouille 150 euro, twee mobiele telefoons, 20 gram cocaïne en 80 gram heroïne aan. Daarna werd het huis van de 35-jarige verdachte onderzocht. Daar vond de politie 345 gram heroïne, 62 gram cocaïne en 5.600 euro cash geld. De dealer bleek onwettig in het land te zijn en kreeg het bevel om het land onmiddellijk te verlaten. Hij is ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)