Drugsbende verhandelt honderden kilo’s hasj WHW

22 november 2018

Dertien beklaagden riskeren celstraffen van 4 tot 7 jaar voor hun aandeel in het grootschalig verhandelen van hasj.

Het openbaar ministerie wees Mohamed S. als kopstuk aan. Tegen hem werd zeven jaar gevorderd. Zijn broer Redouane riskeert vijf jaar cel. Hij speelde een belangrijke rol in het transporteren van hasj vanuit Marokko. Via winkels in de Birminghamstraat en de Vanderdussenstraat verdeelden ze de drugs. De dertien moeten zich deze week verantwoorden voor het op grote schaal verhandelen van hasj. Bij huiszoekingen, nu twee jaar geleden, werden honderden kilo’s hasj gevonden in loodsen en appartementen in Brussel.

De broers ontkennen tot dusver elke betrokkenheid bij de grootschalige drugshandel. Nochtans bleek uit telefonie-onderzoek en observaties dat de twee de spilfiguren waren. Hun winst wasten ze wit via twee drankwinkels in Molenbeek. Uitspraak op 30 november.