Drugsbende opgerold die zes cannabisplantages uitbaatte WHW

15 maart 2019

11u09 0 Brussel Een zeer actieve cannabisbende is opgerold door de lokale politie. De bende was verantwoordelijk voor zes cannabisplantages.

Het onderzoek naar de bende was al enige tijd aan de gang. Uiteindelijk vielen op 13 maart speurders binnen op tien verschillende adressen. Daarbij werden negen personen opgepakt, van wie er uiteindelijk vier te beschikking werden gesteld van de onderzoeksrechter. De plantages stonden in verschillende gezinswoningen in Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Evere. Ze waren opvallend professioneel uitgerust en telden verschillende duizenden cannabisplanten. Bij de operatie nam de politie niet alleen de cannabisplanten in beslag, maar ook al het materieel dat een optimale uitbating van de plantages toeliet.