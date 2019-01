Drugs en alcohol nog steeds enorm probleem in het verkeer WHW

07 januari 2019

14u47 0 Brussel Twintig procent van de jonge bestuurders in Brussel geeft toe minstens een keer per maand onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen. Dat blijkt uit een rondvraag van Vias Institute bij bestuurders tussen 18 en 34 jaar.

Goed 12 procent van de jonge Belgische bestuurders rijdt zeker eens per maand onder invloed van drugs met de wagen. Dat blijkt uit de zevende editie van de Verkeersonveiligheidsenquête die het Vias Institute maandag voorstelde. Het is vooral in Brussel en Wallonië dat het probleem zich stelt. Daar gaat het om respectievelijk 20 en 17 procent van de bestuurders tussen 18 en 34. Vlaanderen scoort met 7 procent een pak beter in die leeftijdscategorie.

Over alle bestuurders heen zegt vijf procent maandelijks onder invloed van drugs te rijden, voor alcohol is dat zeven procent. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die de cijfers mee voorstelde, drukte maandag de hoop uit dat de politie snel en op grote schaal de speekselanalyse in gebruik kan nemen. Ander risicogedrag dat de respondenten zelf toegaven is, onder meer, sociale media achter het stuur gebruiken (9%), en met de gsm foto’s nemen achter het stuur (6%).