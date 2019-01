Drugkoerier gevat in Brussel-Zuid Jasmijn Van Raemdonck

25 januari 2019

12u46 0 Brussel Een drugkoerier van Surinaamse afkomst werd vorige week gevat in het station van Brussel-Zuid. Bij controle trof de politie cocaïne en heroïne aan.

De man werd op 17 januari door zijn verdachte gedrag opgemerkt door de spoorwegpolitie in het station van Brussel-Zuid. De verdachte liep rond aan de incheckbalie van de Eurostar richting Londen en werd meegenomen voor een veiligheidscontrole. Daarbij trof de politie zowel in zijn kledij kledij als in de koffer cocaïne en heroïne aan, verpakt in plastieken bolletjes. Na een echografie bleek dat de man ook nog zes bolletjes in zijn lichaam verborgen hield. In totaal ging het om 250 gram cocaïne en heroïne. De inspecteurs vermoedden dat het om een drugkoerier ging en verwittigden daarom het parket. De man, die al gekend stond voor het bezit van verdovende middelen, werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst.