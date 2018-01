Druggebruik in Alhambrawijk neemt opnieuw toe BURGEMEESTER BELOOFT MEER POLITIEACTIES NA VERSCHEIDENE KLACHTEN FREYA DE COSTER

30 januari 2018

02u42 0 Brussel De heroïnegebruikers zijn in de Alhambrawijk. Hoewel zware politieacties de verslaafden eind vorig jaar hadden verdreven uit de buurt, zien buurtbewoners hen weer rondhangen in het metrostation Yser. Ook achtergebleven drugsnaalden worden her en der teruggevonden. Het kabinet van burgemeester Close zegt dat de politieacties worden opgevoerd

De heroïneproblematiek heerst al veel langer in de Alhambrawijk. Sinds metrohalte De Beurs een jaar geleden opgekuist werd, verhuisden de drugsverslaafden naar het nabijgelegen Ijserplein. Daar teisterden sinds lang ook al problemen met straatprostitutie.





Net voor de kerstvakantie hield de politie vier weken lang doelgerichte interventie-acties, die ook de heroïnegebruikers verdreef. Even leek de rust weergekeerd. Maar toen die politieacties stilvielen, kwamen ook de problemen terug. "Het is zelfs erger geworden", zegt Jan Leerman van Comité Alhambra. "Vroeger snoven ze vooral de drugs, maar nu hebben we ook drugsspuiten teruggevonden. Levensgevaarlijk voor bewoners en kinderen die op het plein spelen." Het was een straathoekwerker, die nauw in contact staat met het Comité, die aan de alarmbel trok. Maar ook de klachten van de bewoners rezen weer ten top.





"Iemand getuigde hoe hij een verslaafde om 4 uur 's middags een shot zag spuiten. Hallucinant gewoon. De straathoekwerker kent de verslaafden al erg lang, nog van toen ze aan het Beursstation rondhingen. De voorbije dagen zag hij de harde kern van zo'n tiental druggebruikers en daklozen weer opduiken. Ze verschuilen zich vooral aan de ingang van het metrostation Ijzer, vlak naast de trappen en de lift. Ook een drie-viertal heroïneprostituées bezorgen heel wat omwonenden last. Ze klampen hen aan, of schelden hen uit."





Zware acties

Het Comité ondernam al stappen en bezorgde al hun bewijsmateriaal en klachtenbrieven aan de lokale politie. Die werkte in het verleden al samen met de federale politie, de interne veiligheid van de MIVB en de vzw Transit, een crisisopvangcentrum voor druggebruikers. "De komende weken vinden er opnieuw zware acties plaats in de wijk", zegt Maité Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close. "Die zijn eigenlijk gericht op het controleren van de straatprostitutie, maar de aanwezigheid van de politie schrikt ook de druggebruikers af. Omdat de meeste verslaafden schuilhouden in de metro's, werkt ook het Brusselse gewest op deze problematiek. Samen zoeken we een oplossing om de drugsproblematiek aan te pakken."





Zo broedt Comité Alhambra al langer op het idee om prikruimtes en transithuizen te openen in de wijk. "Dat zijn veilige gebruikersruimtes, waar mensen op een gecontroleerde manier drugs kunnen gebruiken en waar er medische bijstand wordt voorzien. Daarvoor werken we nauw samen met vzw Transit, die zelf ook mensen op het terrein inzet om de druggebruikers op te vangen en van straat te halen." Comité Alhambra zat gisteravond met burgemeester Close aan tafel om de verschillende problematieken te bespreken.