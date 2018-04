Drugdealer gevat 14 april 2018

Een 33-jarige drugdealer die actief was rond de Schaarbeeksepoort en aan de Kruidtuin is gevat door een politiepatrouille. M.N. dealde voornamelijk cocaïne en heroïne. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van vier gsm's, een precisieweegschaal, 45 gram cocaïne, 344 gram heroïne en 1.830 euro. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)