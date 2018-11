drugdealer gevat aan café Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

22 november 2018

14u19 0 Brussel De lokale politie van Elsene heeft dinsdagavond op heterdaad een drugdealer betrapt.

De agenten merkten de verdachte op toen hij een berucht café op de Edimburgstraat binnenstapten met een vreemd uitziend zakje in de hand. Ze besloten de man te volgen. Toen ze hem tegenhielden en zijn auto fouilleerden, vonden ze het pakketje terug, gevuld met 41 gram marihuana. Verder had de man ook duizenden euro’s en vier gsm’s in zijn wagen verstopt.

De verdachte had geen rijbewijs en staat bekend bij de politie om 51 evenementen, waaronder 15 in verband met verdovende middelen. Ook zijn passagier is geen onbekende voor de politie en pleegde al 71 kleine criminele feiten.