Droogte krijgt bloementapijt niet klein OPNIEUW MOOI EINDRESULTAAT, ONDANKS KLEINE TEGENSLAGEN FREYA DE COSTER

17 augustus 2018

02u25 0 Brussel Honderd vrijwilligers schikten donderdagochtend 500.000 bloemen op de Grote Markt en vormden zo het tweejaarlijks bloementapijt. Toch is het ontwerp niet zoals oorspronkelijk voorgesteld. "De hitte heeft heel wat bloemen verschroeid, waardoor bepaalde kleuren onvindbaar waren."

Het bloementapijt van 75 meter lang en 24 meter breed staat helemaal in teken van Guanajuato, een regio in Mexico waar elk jaar de straten in felgekleurd zaagsel worden versierd, en dat werd met succes uitgerold. Toch sloeg enkele weken geleden de schrik om het hart bij de bloementelers, want even leek het erop dat er te weinig bloemen zouden zijn. "Door de uitzonderlijke hitte van de afgelopen weken zijn heel wat begonia's verschroeid", legt Johan Aelterman, verantwoordelijke en begoniakweker, uit.





Onvindbare kleuren

"Sommige begonia's kunnen nu eenmaal minder tegen een stootje dan andere. In totaal verloren we een goede tien procent van de jaarlijkse productie. Daardoor was er het probleem dat bepaalde kleuren niet meer te vinden waren, of veel te weinig voorradig was." De organisatie moest noodgedwongen op zoek naar een creatieve oplossing. "De feloranje bloemen voor het middenstuk hebben de hitte niet overleefd. Dus moeten we inderdaad een lichtere, fletsere kleur gebruiken. Van sommige kleuren hadden we dan weer veel te weinig begonia's. Die hebben we gelukkig kunnen aanvullen met dahlia's." De organisatie gebruikt sowieso dahlia's in het ontwerp, voor de kleuren die bij de begonia's niet te vinden zijn. "De verdeling is dit jaar verschoven. Van de 500.000 bloemen, gebruiken we 300.000 begonia's en 200.000 dahlia's. Normaal staat de balans eerder op 400.00 begonia's en 100.000 dahlia's. Wie aandachtig kijkt, ziet dat bij sommige tapijtenstukken kleurschakeringen vervat zitten. Dat komt omdat we daar zowel begonia's als dahlia's gebruiken."





Ook voor ontwerper Mark Schautteet was de spanning de afgelopen dagen te snijden. "Want daar sta je dan, als je te weinig bloemen hebt. In het ergste geval hadden we het ontwerp moeten verkleinen. Dat hebben we nog maar één keer eerder meegemaakt. Door een misrekening hadden we ooit voor het bloementapijt in Tongeren te weinig bloemen, maar gelukkig kregen alle telers toch tijdig voldoende bloemen bij elkaar."





Internationale kunstenaars

Dit jaar is het ook twintig jaar geleden dat de Grote Markt erkend werd als Unesco-Werelderfgoedsite. Om dat te vieren ontwierpen een tiental internationale bloementapijtkunstenaars elk een tapijtje van een Unesco-monument, die te bezichtigen zijn in het beursgebouw. Het bloementapijt prijkt nog tot zondag 19 augustus op de Grote Markt. Bezoekers kunnen voor 6 euro het prachtkunstwerk van op het balkon van het stadhuis bezichtigen. Daarna verdorren de bloemen en is het weer twee jaar wachten op het volgend exemplaar.