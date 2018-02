Dronken man valt op metrosporen 24 februari 2018

Een dronken man is gisterochtend in metrostation Merode op de sporen gevallen. "De aankomende metro kon maar net op tijd stoppen. De bestuurder en enkele omstaanders hielpen de man vervolgens terug het perron op", zegt Guy Sablon, woordvoerder van de MIVB. "Het incident vond plaats om 5.44 uur. Een goed half uur later kon het metroverkeer tussen stations Maalbeek en Merode weer hervat worden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en namen de dronken man mee voor verzorging." (VDBS)