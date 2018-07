Dronken man dreigt flat op te blazen 18 juli 2018

02u31 0 Brussel De politie is maandagavond uitgerukt naar de Paleizenstraat over de Bruggen voor een man die zijn vriendin gegijzeld had. De veertiger dreigde om een zuurstoffles op te blazen in zijn appartement.

"De 42-jarige verdachte had de politie zelf gebeld. Toen de agenten toekwamen, troffen ze de man dronken aan op straat. Hij gaf zich zonder problemen over", aldus het Brussels parket. "We onderzoeken nog of het slachtoffer daadwerkelijk geslagen en gegijzeld werd of dat het slechts om een bewering van de verdachte ging."





De politie en brandweer troffen in de flat wel een zuurstoffles aan die ze onschadelijk hebben gemaakt. "De verdachte wijt zijn gedrag aan zijn dronken toestand. De procureur heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van 'valse melding van een aanslag'. De verdachte zal een psychiatrisch onderzoek moeten ondergaan." De man stond al bekend bij politie en justitie, maar alleen voor verkeersinbreuken. (VDBS)